Kağızman'da depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kağızman'da depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu - Son Dakika

Kağızman'da depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

6 saat önce

Kars'ın Kağızman ilçesinde Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

Kağızman'da depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu, System.String[]

Kars'ın Kağızman ilçesinde Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

AK Parti Kağızman İlçe Başkanlığı tarafından Feyzullah Bey Camisi'nde depremde hayatını kaybedenler ve şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okutuldu.

AK Parti Kağızman İlçe Başkanı Nuri Turan, depremde yaşamını yitiren vatandaşlara ve Suriye'de şehit düşen askerler ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Suriye'den gelen şehit haberleri bizleri derinden üzdü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı diyoruz. Unutmasınlar ki şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak ve bunun hesabı sorulacaktır." dedi.

Turan, deprem sonrası hükümetin Elazığ ve Malatya'yı tekrar ayağa kaldırmak için büyük hizmetler sunduğunu ifade ederek, "Bundan sonraki süreçte inşallah bu tür afetlerden büyük dersler alırız. Gerek kentleşme konusuna, gerekse diğer hususular noktasında kamu hizmetlerinin daha sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine özen göstereceğiz." diye konuştu.

Programa Kağızman İlçe Müftüsü Mehmet Demirden ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kağızman, Malatya, Elazığ, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:02 Kaynak: AA
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