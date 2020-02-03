Son Dakika › Güncel › Kağızman'da depremlerde hayatını kayıp edenler ve şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika
Kağızman'da depremlerde hayatını kayıp edenler ve şehitler için mevlit okutuldu
6 saat önce
AK parti İlçe Başkanlığı tarafından 24 Ocak tarihinde Elazığ ve Malatya da meydana gelen deprem sonrası hayatını kaybeden vatandaşlar için ve bu sabah Suriye'de şehit düşen askerler ve tüm şehitler için mevlit okutuldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:36 Kaynak: İHA
AK parti İlçe Başkanlığı tarafından 24 Ocak tarihinde Elazığ ve Malatya da meydana gelen deprem sonrası hayatını kaybeden vatandaşlar için ve bu sabah Suriye'de şehit düşen askerler ve tüm şehitler için mevlit okutuldu.
Kağızman Feyzullah Efendi Camisinde okunan mevlide ilçe halkı duyarsız kalmayarak yoğun katılım sağladı. Okunan mevlitten sonra hayatını kayıp eden depremzedeler ve şehitleri için dua edildi. - KARS
Son Dakika İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Rusya, rejimi kontrol etmezse harekete geçeriz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 5'i asker, 3'ü sivil 8 şehit verdik Depremin ardından çıkan 'Kemal Sunal'ın evi yıkıldı' haberlerine Sunal ailesinden yalanlama Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü'nden Koronavirüs açıklaması: Herhangi bir bulguya rastlanmadı