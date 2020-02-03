Kağızman'da depremlerde hayatını kayıp edenler ve şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika

AK parti İlçe Başkanlığı tarafından 24 Ocak tarihinde Elazığ ve Malatya da meydana gelen deprem sonrası hayatını kaybeden vatandaşlar için ve bu sabah Suriye'de şehit düşen askerler ve tüm şehitler için mevlit okutuldu.



Kağızman Feyzullah Efendi Camisinde okunan mevlide ilçe halkı duyarsız kalmayarak yoğun katılım sağladı. Okunan mevlitten sonra hayatını kayıp eden depremzedeler ve şehitleri için dua edildi. - KARS