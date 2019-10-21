Son Dakika Haberleri: Kağızman'da doğada kitap okuma etkinliği düzenlendi
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Kağızman'da doğada kitap okuma etkinliği düzenlendi

1 saat önce

Kars'ın Kağızman ilçesinde, Tema Vakfı Kağızman İlçe Temsilciliğince doğa yürüyüşü ve kitap okuma etkinliğine yapıldı.

Kağızman'da doğada kitap okuma etkinliği düzenlendi, System.String[]

Kars'ın Kağızman ilçesinde, Tema Vakfı Kağızman İlçe Temsilciliğince doğa yürüyüşü ve kitap okuma etkinliğine yapıldı.

Tema Vakfı Kağızman İlçe Temsilciliğince Aşağı Dere Mahallesi'nde düzenlenen ve öğretmenlerin de katıldığı etkinlik, doğa yürüyüşüyle başladı.

Yürüyüşün ardından öğretmenler ve katılımcılar toplu şekilde kitap okudu.

Kağızman Tema Vakfı Temsilcisi Bünyamin Ekelik, burada yaptığı açıklamada, doğada kitap okumanın güzel bir duygu olduğunu belirterek, herkese kitap okumayı aşılamak istediklerini söyledi.

Kitap okuyan ekibin, tüm dünyaya "kitap okumak doğayla daha güzel" mesajı verdiğini anlatan Ekelik, "Ekibimiz ve öğretmenlerimizle sağlıklı şekilde doğa yürüyüşü yürüyüş yapıp ardından topluca kitap okuduk. Kendimizi bir nebze de olsa kitap okumaya alıştıralım. Okuduğumuz kitapları ilçemizdeki bir okula bağışlayacağız." dedi.

Etkinlik, katılımcıların halay çekmesiyle sona erdi.

Tema Vakfı, Kağızman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:02 Kaynak: AA
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