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Kapalı hava, akşam saatlerinde Kağızman'da yerini yağmura bıraktı. Kısa süre içerisinde şiddetli rüzgar ile birlikte yağış doluya dönüştü. Dakikalarca süren dolu ve şiddetli rüzgar ilçede meyve ağaçları ve dışarıda bulunan araçların zarar görmesine neden oldu. Yer yer fındık büyüklüğünde yağan doludan korunmak isteyen caddedeki vatandaşlar çareyi dükkan ve tentelerin altına sığınmakta buldu.

Kaynak: İHA

Kağızman, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kağızman'da dolu yağışı meyve ağaçlarını vurdu - Son Dakika

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