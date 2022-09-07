Kağızman'da dolu yağışı meyve ağaçlarını vurdu - Son Dakika
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Kağızman'da dolu yağışı meyve ağaçlarını vurdu

07.09.2022 17:49

Kağızman'da dolu yağışı meyve ağaçlarını vurduKARS Kars'ın Kağızman ilçesinde şiddetli rüzgarla birlikte etkili olan dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Kağızman'da dolu yağışı meyve ağaçlarını vurdu

KARS Kars'ın Kağızman ilçesinde şiddetli rüzgarla birlikte etkili olan dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Kapalı hava, akşam saatlerinde Kağızman'da yerini yağmura bıraktı. Kısa süre içerisinde şiddetli rüzgar ile birlikte yağış doluya dönüştü. Dakikalarca süren dolu ve şiddetli rüzgar ilçede meyve ağaçları ve dışarıda bulunan araçların zarar görmesine neden oldu. Yer yer fındık büyüklüğünde yağan doludan korunmak isteyen caddedeki vatandaşlar çareyi dükkan ve tentelerin altına sığınmakta buldu.

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Kaynak: İHA

Kağızman, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağızman'da dolu yağışı meyve ağaçlarını vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağızman'da dolu yağışı meyve ağaçlarını vurdu - Son Dakika
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