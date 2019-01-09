Son Dakika Haberleri: Kağızman'da Eyp Ele Geçirildi

Kağızman'da Eyp Ele Geçirildi

1 saat önce

Kağızman'da teröristlerce hazırlanmış El Yapımı Patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Kağızman'da Eyp Ele Geçirildi, System.String[]
Kağızman'da teröristlerce hazırlanmış El Yapımı Patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Kars İl jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadele kapsamında Kağızman kırsalında yapılan arazi arama taramasında teröristlerce hazırlanmış 3 kiloluk teneke kutu içerisine poşetle sarılı vaziyette amonyum nitratla hazırlanmış EYP ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Kars Jandarma Komutanlığı ekipleri ele geçirilen EYP'yi gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra olay yerinde patlatarak imha etti. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:25 Kaynak: İHA

Jandarma, Kars, Kağızman, 3. Sayfa
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