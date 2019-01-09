Kağızman'da Eyp Ele Geçirildi
1 saat önce
Kağızman'da teröristlerce hazırlanmış El Yapımı Patlayıcı (EYP) ele geçirildi.
Kağızman
'da teröristlerce hazırlanmış El Yapımı Patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Kars
İl jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadele kapsamında Kağızman kırsalında yapılan arazi arama taramasında teröristlerce hazırlanmış 3 kiloluk teneke kutu içerisine poşetle sarılı vaziyette amonyum nitratla hazırlanmış EYP ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Kars Jandarma
Komutanlığı ekipleri ele geçirilen EYP'yi gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra olay yerinde patlatarak imha etti. - KARS
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:25 Kaynak: İHA
Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı
Çocuğunu AVM'ye Bırakıp Giden Anne Konuştu: İş Aramaya Gitmiştim
Taksi Ücretini Ödemek İstemeyen Suriyeliler Tekme Tokat Dayak Yedi
İki Grup Arasındaki Muhtarlık Kavgası Kanlı Bitti! Çok Sayıda Yaralı Var