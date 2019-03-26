Son Dakika Haberleri: Kağızman'da Fidan Satışları Başladı

Kağızman'da Fidan Satışları Başladı

56 dakika önce

Kars'ın Kağızman ilçesinde havaların ısınmasıyla fidan satışlarına başlandı.

Kağızman'da Fidan Satışları Başladı, System.String[]
Kars'ın Kağızman ilçesinde havaların ısınmasıyla fidan satışlarına başlandı.

Kağızman uzun elması fidanlarının yanı sıra çeşitli illerden getirilerek ilçede satışa sunulan fidanlar vatandaşlardan ilgi görüyor.

Fidan yetiştiriciliği yapan Yunus Yurdakul, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle fidan satışlarına erken başladıklarını söyledi.

Vatandaşların fidanlara ilgi gösterdiğini anımsatan Yurdakul, "Kağızman uzun elmasının yanı sıra elma, armut, kayısı, badem, ayva, kiraz ve kara erik başta olmak üzere her çeşit meyve fidanlarının satışını yapıyoruz. Ayrıca saksı çiçeklerimizin satışlarına da ileri ki günlerde başlayacağız." dedi.

Yurdakul, ilçe merkezinde Kağızman uzun elması fidanlarını 12-15 liradan, diğer meyve fidanlarını da 13-20 liradan satışa sunduklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:48 Kaynak: AA

Kars, Kağızman, Güncel
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