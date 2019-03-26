Kağızman'da Fidan Satışları Başladı

Kars'ın Kağızman ilçesinde havaların ısınmasıyla fidan satışlarına başlandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde havaların ısınmasıyla fidan satışlarına başlandı.



Kağızman uzun elması fidanlarının yanı sıra çeşitli illerden getirilerek ilçede satışa sunulan fidanlar vatandaşlardan ilgi görüyor.



Fidan yetiştiriciliği yapan Yunus Yurdakul, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle fidan satışlarına erken başladıklarını söyledi.



Vatandaşların fidanlara ilgi gösterdiğini anımsatan Yurdakul, "Kağızman uzun elmasının yanı sıra elma, armut, kayısı, badem, ayva, kiraz ve kara erik başta olmak üzere her çeşit meyve fidanlarının satışını yapıyoruz. Ayrıca saksı çiçeklerimizin satışlarına da ileri ki günlerde başlayacağız." dedi.



Yurdakul, ilçe merkezinde Kağızman uzun elması fidanlarını 12-15 liradan, diğer meyve fidanlarını da 13-20 liradan satışa sunduklarını ifade etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ünlü Profesör Zeki Fındıkoğlu'nun Kullandığı Cip Yayaların Arasına Daldı

Atv, Sen Anlat Karadeniz'i Yayın Akışından Kaldırdı

Belediye Başkanlarının Katıldığı Programda Erdoğan Sürprizi

Haber Global'de Spiker Erhan Ertürk, Yayına Sarhoş Çıktı