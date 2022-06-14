Kağızman'da hafızlıklarını tamamlayan 22 öğrenci icazet aldı - Son Dakika
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Kağızman'da hafızlıklarını tamamlayan 22 öğrenci icazet aldı

14.06.2022 13:26
Kağızman'da hafızlıklarını tamamlayan 22 öğrenci icazet aldı

Kağızman ilçesindeki Hz. Hamza Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 22 öğrenci icazet aldı.

Kağızman ilçesindeki Hz. Hamza Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 22 öğrenci icazet aldı.

Kağızman Merkez Camii'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, törende yaptığı konuşmada, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilerin hafızlık için zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Eviş, "Yaklaşık 3 yıl boyunca büyük bir emek ve zahmetle anne, baba ve hocaları sayesinde çok şükür bu hale geldiler. Artık icazet diplomasını almayı hak kazandılar. Çünkü Kur'an-ı Kerim-i çiğneyen nesillere karşı böyle inançlı hafızlarımızı yetiştirmemiz lazım. Allah milletimizden razı olsun, gerçekten hafızlarımızın kıymetlerini bilmeleri çok önemli." diye konuştu.

İlçe Müftüsü İsmail Durna da yeni hafızlar yetiştirme gayretinde olduklarını anlattı.

Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, İl Müftüsü Yusuf Eviş, İlçe Müftüsü İsmail Durna, İlçe Emniyet Müdürü Halil Uludağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Suat Güner ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Alaaddin Karagöl, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere çeyrek altın ve icazet belgelerini takdim etti.

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Kaynak: AA

İsmail Durna, Hisarcık, Kağızman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağızman'da hafızlıklarını tamamlayan 22 öğrenci icazet aldı - Son Dakika

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