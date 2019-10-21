Son Dakika Haberleri: Kağızman'da hain pusu: 6 asker, 3 korucu yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kağızman'da hain pusu: 6 asker, 3 korucu yaralı

Kağızman'da hain pusu: 6 asker, 3 korucu yaralı

22 dakika önce

KARS (İHA) – Kars'ın Kağızman ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 6 asker ve 3 korucu yaralandı.

Kağızman'da hain pusu: 6 asker, 3 korucu yaralı, System.String[]

KARS (İHA) – Kars'ın Kağızman ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 6 asker ve 3 korucu yaralandı.


Kağızman'a bağlı Sesveren köyünde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yolan döşenen EYP patlatıldı. Patlamada 6 asker ve 3 korucu yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Güvenlik güçleri bölge de yoğun güvenlik önlemleri alırken, olay yerine çok sayıda komando sevk edildi. - KARS

Kağızman, Kars, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:54 Kaynak: İHA
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