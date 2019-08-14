Kağızman'da hava destekli terör operasyonu
38 dakika önce
Kağızman'da kırsalında bir grup PKK'lı terörist tespit edildi.
Kağızman'da kırsalında bir grup PKK'lı terörist tespit edildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için güvenlik güçlerince hava destekler operasyon başlatıldı. Kars Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Kars İli Kağızman İlçesi Madur Kırsalında bir grup BTÖ mensubu terörist tespit edilmiş ve Hava Destekli Operasyon icra edilmiştir" denildi. Kağızman Çemçe Madur Bölgesi'nde güvenlik güçlerince operasyonun devam ettiği bildirildi. Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 03:05 Kaynak: İHA
(İHA)
Semadirek'te feribot krizi: Binin üzerinde turist mahsur kaldı, aralarında Türkler de var Son Dakika! MSB: İnsansız hava araçlarımız görev icra etmeye başladı "MİT personeliyim" deyip 360 bin lira dolandırdı Antalya Kaş'ta kanuna aykırı yerlerde kurulan çadırlar kaldırıldı