Kağızman'da hayırseverlerden çocuklara bayramlık - Son Dakika

Almanya'da yaşayan Kağızmanlı hayırseverlerden ilçedeki 120 çocuğa bayramlık hediye gönderildi.

Hayırsever Selma Şahin Sezen öncülüğünde bir araya gelen gurbetteki yardımseverler, ihtiyaç sahibi 120 çocuğa Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlık kıyafet hediye etti.

Yardımlar kapsamında ayrıca 60 aileye de gıda yardımında bulunuldu.

Gelen yardımları dağıtan gönüllü Gökhan İnayet Çuhalı, dezavantajlı aileleri belirlediklerini ve çocuklara gelen bayramlıkları dağıttıklarını söyledi.

Bayramlıklarını alan çocukların mutlu olduğunu anlatan Çuhalı, "Selma Şahin Sezen hanımefendiye destekleri için teşekkür ederim. Bu vatandaşlarımızın amacı batıda yaşayan hayırsever aileleri bulup bu bölgedeki dezavantajlı ailelerle buluşturarak kardeş aile yapmaktır. Bu şekilde her iki aile sorunları kendi aralarında çözüme kavuşturarak birbirlerine yardımcı olabilecekler." dedi.