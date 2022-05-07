Kağızman'da "ışkın" tezgahlara indi - Son Dakika
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Kağızman'da "ışkın" tezgahlara indi

07.05.2022 14:21
Kağızman'da "ışkın" tezgahlara indi

Kağızman içesinde yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ışkın bitkisi, tezgahlardaki yerini aldı.

Kağızman içesinde yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ışkın bitkisi, tezgahlardaki yerini aldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ışkın, yöre halkından yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıl destesi 10-15 lira arasında satılan ışkın, bu sene ise bol olduğundan 5 liradan alıcı buluyor.

Satıcılardan Murat Karaşal, bu yıl verimli bir sezon yaşadıklarını ifade ederek, "Bunları Kağızman ilçemizin en yüksek dağlarından topluyoruz. Işkın otu yüksek dağlarda oluyor ve soğuğu sever. Özellikle şeker ve tansiyona çok faydası var. Kanı da aşırı derecede sulandırır, doğaldır." dedi.

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Doğu Anadolu Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kağızman'da 'ışkın' tezgahlara indi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kağızman'da "ışkın" tezgahlara indi - Son Dakika
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