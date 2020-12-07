Kağızman'da jandarmadan şafak operasyonu! - Son Dakika

Kağızman'da jandarmadan şafak operasyonu!

07.12.2020 16:39
Kağızman'da jandarmadan şafak operasyonu!, System.String[]

Kağızman'da, kasten adam öldürme olayı ile ilgili 5 eve jandarma ekiplerince operasyon düzenledi.

Kağızman'da, kasten adam öldürme olayı ile ilgili 5 eve jandarma ekiplerince operasyon düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca 03.09.2020 tarihinde aasten adam öldürme olayını aydınlatmak maksatlıyla Kağızman ilçe mülki sınırları içerinde önceden tespit edilen 2 eve operasyon düzenlenirken şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız silahlara ait 109 adet mühimmat ve 1 adet askeri tip gaz maskesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Ele geçirilen ruhsatsız silahlar, kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi. Olayla gözaltına alınan şüpheli 2 kişi hakkında işlem başlatıldı. - KARS

Kağızman'da jandarmadan şafak operasyonu!

İl Jandarma Komutanlığı, Operasyon, Jandarma, Kağızman, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kağızman'da jandarmadan şafak operasyonu! - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İrem Sak'ın sevgili açıklaması sosyal medyada gündem oldu 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Yana yakıla 3 gündür aradığı oğlunun cansız bedenini inşaatta buldu Koronavirüs vakalarının arttığı Rize'deki hastanelerde artık sadece randevulu hastalara bakılacak Son Dakika! Lokantalar hafta içi ve hafta sonu 10.00 - 24.00 arası paket servis yapabilecek Terör örgütünün planını Batman polisi bozdu Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde su fiyatlarına yüzde 50 indirim geldi
Gelecek Partisi'nden asgari ücret önerisi: Net 3 bin 300 TL olmalı Gelecek Partisi'nden asgari ücret önerisi: Net 3 bin 300 TL olmalı         
16:05
Abdullah Kiğılı, Dinamo Bükreş'i satın almak için görüşmeler yapıyor Abdullah Kiğılı, Dinamo Bükreş'i satın almak için görüşmeler yapıyor         
15:43
Son Dakika! Askerlik görevi için 22-24 Aralık'taki sevk işlemleri 26-28 Ocak'a ertelendi Son Dakika! Askerlik görevi için 22-24 Aralık'taki sevk işlemleri 26-28 Ocak'a ertelendi         
15:39
Kocası tarafından dövüldüğü iddiasıyla gündeme gelen Rus kadın, evinde ölü bulundu Kocası tarafından dövüldüğü iddiasıyla gündeme gelen Rus kadın, evinde ölü bulundu         
14:40
Bariyerleri parçalayan otomobil 2 kadına çarptı: 1'i ölü, 1'i ağır yaralı Bariyerleri parçalayan otomobil 2 kadına çarptı: 1'i ölü, 1'i ağır yaralı         
14:31
Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü         
14:26
Üniversite öğrencisi arkadaşlarına Üniversite öğrencisi arkadaşlarına "Köpeğim size emanet" mesajı attıktan sonra intihar etti         
14:23
Yavaş'tan protestoda bulunan AK Parti grubuna tepki: Masaya çık tepin istersen Yavaş'tan protestoda bulunan AK Parti grubuna tepki: Masaya çık tepin istersen         
14:06
Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi         
13:39
40 tane hap içerek canına kıyan yaşlı kadının, akciğer kanseri olduğu ortaya çıktı 40 tane hap içerek canına kıyan yaşlı kadının, akciğer kanseri olduğu ortaya çıktı         
13:36
Bitkisel hayata girdiği söylenen müzisyen Engin Nurşani'nin eşi, iddialara yanıt verdi Bitkisel hayata girdiği söylenen müzisyen Engin Nurşani'nin eşi, iddialara yanıt verdi         
13:28
Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan         
13:28
Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı         
12:10
Afyon'un 200 nüfuslu köyünden 5 ayda 1 milyon dolarlık kamış ihracatı yapılıyor Afyon'un 200 nüfuslu köyünden 5 ayda 1 milyon dolarlık kamış ihracatı yapılıyor         
11:40
Kayıp 3 kız çocuğu, 12 erkeğin uyuşturucu partisi yaptığı evde bulundu Kayıp 3 kız çocuğu, 12 erkeğin uyuşturucu partisi yaptığı evde bulundu         
11:09
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor         
09:51
Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
22:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 16:48:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kağızman'da jandarmadan şafak operasyonu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei