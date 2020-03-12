Kağızman'da kaçak avcılar suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kağızman'da kaçak avcılar suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kağızman'da kaçak avcılar suçüstü yakalandı

6 saat önce

Kağızman'da canlı mühre ile kaçak avlanan şüpheli 3 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kağızman'da kaçak avcılar suçüstü yakalandı, System.String[]

Kağızman'da canlı mühre ile kaçak avlanan şüpheli 3 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı'nca Kağızman İlçesi Donandı Köyü mevkiinde önleyici kolluk devriyesinde şüpheli 3 kişi, canlı mühre ile kaçak keklik avı yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.


Jandarma ekiplerince yapılan aramada 10 adet keklik, 9 adet ip tuzağı, 10 adet keklik kafesi ve 5 adet keklik taşıma çantası ele geçirilerek muhafaza altına alındı.


Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli 3 kişi ve ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince işlem yapılarak av koruma ekiplerine teslim edildi. Şüphelilere ise toplamda 11 bin 277 TL idari para cezası kesildi. - KARS

Jandarma, Kağızman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:31 Kaynak: İHA
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