Kağızman'da kaçak avcılara geçit yok - Son Dakika
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Kağızman'da kaçak avcılara geçit yok

15.03.2022 09:02
Kağızman'da kaçak avcılara geçit yok

Kağızman'da jandarma kaçak avcılara geçit vermiyor.

Kağızman'da jandarma kaçak avcılara geçit vermiyor.

Kars'ın Kağızman ilçesi avlak sahası içerisinde Akçay Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince ortaklaşa çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Jandarma ekiplerince araçta yapılan aramada halkasız, nakliye tezkeresiz kafes içerisinde 8 adet Kınalı keklik ele geçirildi.

Kınalı keklikler muhafaza altına alınırken, kınalı keklikleri bulunduran 2 kişi hakkında tutanak düzenlendi.

Halkasız, nakliye tezkeresiz 7 kafes içerisinde 8 adet Kınalı keklik bulunduran 2 kişiye 8 bin 404 lira idari para cezası ve 6 bin 800 lira tazminat cezası kesildi. - KARS

Kağızman'da kaçak avcılara geçit yok
Kağızman'da kaçak avcılara geçit yok

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Jandarma, Kağızman, Kınalı, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kağızman'da kaçak avcılara geçit yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kağızman'da kaçak avcılara geçit yok - Son Dakika
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