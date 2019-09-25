Son Dakika Haberleri: Kağızman'da kaçak kol saatleri ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kağızman'da kaçak kol saatleri ele geçirildi

51 dakika önce

Kağızman'da jandarma ekiplerince yapılan uygulamada 85 adet kaçak kol saati ele geçirildi.

Kağızman'da kaçak kol saatleri ele geçirildi, System.String[]

Kağızman'da jandarma ekiplerince yapılan uygulamada 85 adet kaçak kol saati ele geçirildi.


Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca Kağızman Akçay Köyü mevkinde yol kontrol ve arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.


Jandarma ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada otobüste yolcu olarak bulunan bir kişinin valizinde yapılan aramada değişik markalarda 85 adet kol saati ve 280 adet erkek cüzdanı ele geçirilerek muhafaza altına alınırken, olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - KARS

Jandarma, Kağızman, Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kars kaza kurbanı baba ve 3 oğlu toprağa verildi
Öz kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara içen babanın akli dengesi incelenecek Adana'da çevik kuvvet polisine saldırı sonrası olay yerinden ilk görüntüler Korkunç olay! Antalya'da belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 12:18:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kağızman'da kaçak kol saatleri ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]