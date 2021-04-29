Kağızman'da kadın kooperatifi kuruldu - Son Dakika

Kars'ın Kağızman ilçesinde kadın kooperatifi kuruldu.
Kaymakamlık desteğiyle ilçeye ait yöresel ürünlerin üretimi paketlemesi ve pazarlaması amacıyla, Kağızman Yöresel Ürünler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu.
Kooperatif kurucu ortaklarının ilk toplantısına Kaymakam Turan Soğukoluk da katıldı. Toplantıda, kooperatifin çalışmaları, ilçeye sağlayacağı ekonomik faydalar, kadınlara oluşturacağı istihdam alanları ve iş modelleri istişare edildi.
Kaynak: AA
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