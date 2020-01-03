Kağızman'da kan bağışı kampanyası - Son Dakika

Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Kars Şubesi tarafından başlatılan kan bağışı kampanyası Kağızman ilçesinde devam etti.

İstiklal Meydanı'nda yapılan kan bağışı kampanyasına Belediye Başkanı Nevzat Yıldız'da destek verdi.

Başkan Yıldız, yaptığı açıklamada, herkesi kan bağışı kampanyasına destek vermesini isteyerek, "Kan vermenin önemini iyi anlamalı ve 3 aylık periyotlarla kan bağışında bulunulmalı. Herkesin bir gün kana ihtiyacı olabilir, verdiğimiz kan bir değil belki onlarca insanın hayatını kurtarabilir." dedi.