Kağızman'da karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kağızman'da karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

22.03.2022 14:07
Kağızman'da karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

Kağızman ilçesinde biriken karlar iş makineleriyle yerleşim yerlerinin dışına taşınıyor.

Kağızman ilçesinde biriken karlar iş makineleriyle yerleşim yerlerinin dışına taşınıyor.

Kağızman Belediyesi ekipleri etkili olan kar yağışının ardından kaldırım ve yollarda çalışma başlattı. İş makineleri yardımıyla toplanan karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, AA muhabirine, yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek herhangi bir kazaya mahal vermemek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşların kar kütleleri ve çatılardaki buzlara karşı dikkatli olmasını isteyen Yıldız, "Vatandaşlarımızın yollardan ve saçak altından geçerken dikkatli olmalarını, esnafımızın ve vatandaşlarımızın çatı temizliğine azami özen göstermelerini ve ekiplerimize yardımcı olmalarını rica ediyorum. Kar yağışının ardından ekiplerimiz, ilçede günlük yaşamı kolaylaştırmak ve meydana gelebilecek herhangi bir kazaya mahal vermemek amacıyla çarşı merkezi ve mahalle içindeki yolları ulaşıma açarak biriken kar kütlelerini temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. dedi.

Zuvar Mahellesi Muhtarı Abdurrahman Ağdeve ise belediyenin çalışmalarından memnun olduğunu belirterek, ekiplere teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Ordu'da kar kalınlığı 3 metreyi geçti! Her yer beyaza büründü Ordu'da kar kalınlığı 3 metreyi geçti! Her yer beyaza büründü ÇATIDAN ÜZERİNE KAR KÜTLESİ DÜŞEN ARAÇTA HASAR OLUŞTU ÇATIDAN ÜZERİNE KAR KÜTLESİ DÜŞEN ARAÇTA HASAR OLUŞTU

Nevzat Yıldız, Kağızman, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kağızman'da karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor - Son Dakika


Son Dakika
14:08 AB'ye kaçak girmeye çalıştı ama yapamadı! Ukraynalı eski milletvekilinin eşinin üzerinden milyonlarca dolar nakit para çıktı
14:06 Abramovich ters köşe yaptı! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den bir takıma talip oldu
14:05 Uçan taksilerin görücüye çıkacağı tarih belirlendi!
14:03 Tırın çarptığı çekici sürücüsü yaşamını yitirdi, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu
13:52 Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Safiye doktorla görüşmeyi sonunda kabul edecek mi?
13:50 Bardaki eski buzdolabını açan inşaat işçileri, gözlerine inanamadı! 10 yıl önce kaybolan adamın cesedini buldular
13:48 Samsun'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu! Kalp rahatsızlığı varmış
13:39 Evlilik Hakkında Her Şey 24. bölümüyle bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Sanem'in tuzağı, Bora'yı çileden çıkartacak!
13:33 Fenerbahçe'de şaşırtan adaylık! Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için harekete geçti
13:32 Moskova yönetimi, Kiev'de vurulan AVM'nin görüntülerini yayınladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 14:46:41. #1.13#
SON DAKİKA: Kağızman'da karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement