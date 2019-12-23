Kağızman'da kavga: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kağızman'da kavga: 1 ölü - Son Dakika

Kağızman'da kavga: 1 ölü

6 saat önce

Kağızman'da hayvan meselsi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kağızman'da kavga: 1 ölü, System.String[]

Kağızman'da hayvan meselsi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.


Olay, Kağızman'a bağlı Kuloğlu köyünde meydana geldi. Kuloğlu köyünde 'hayvanları benim arazimden' geçirdin meselesinden tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahların ateşlendiği kavgada S.G. silahla vuruldu. S.G. olay yerinde hayatını kaybederken, Jandarma köyde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili C.D. yakalanarak gözaltına alındı.


Bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga ile ilgili olarak tahkikat devam ederken, Kuloğlu köyünde jandarma, Kağızman Devlet Hastanesi'nde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. - KARS

Kağızman, Jandarma, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:11 Kaynak: İHA
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