Kağızman'da kavga: 1 ölü - Son Dakika

Kağızman'da hayvan meselsi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.



Olay, Kağızman'a bağlı Kuloğlu köyünde meydana geldi. Kuloğlu köyünde 'hayvanları benim arazimden' geçirdin meselesinden tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahların ateşlendiği kavgada S.G. silahla vuruldu. S.G. olay yerinde hayatını kaybederken, Jandarma köyde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili C.D. yakalanarak gözaltına alındı.



Bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga ile ilgili olarak tahkikat devam ederken, Kuloğlu köyünde jandarma, Kağızman Devlet Hastanesi'nde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. - KARS