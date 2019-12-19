Kağızman'da kick boks kursu ilgi görüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kağızman'da kick boks kursu ilgi görüyor - Son Dakika

Kağızman'da kick boks kursu ilgi görüyor

6 saat önce

Kağızman Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kick boks kursu ilgi görüyor.

Kağızman'da kick boks kursu ilgi görüyor, System.String[]

Kağızman Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kick boks kursu ilgi görüyor.

Kağızman Spor Salonu'nda savunma sporları bölümündeki sporcular, antrenörler Ferman Büyükdağ, Mehmet Büyükdağ, Aytaç Turan, Hüseyin Özsçelik ve Burhan Kocabey'in nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor.

Sporcular, Kağızman Kaymakamı İshak Çınar, Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Kafkas Üniversitesi Genel Sekreteri Alparslan Yüce, kurum amirleri ve ailelere gösteri sundu.

Kağızman Kaymakamı Çınar ve Başkan Yıldız, başarılı sporculara ödül takdim etti.

Kağızman, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı
Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! 4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum

Son Dakika Haberleri
23:24 Bakan Dönmez, enerji politikası ve Doğu Akdeniz meselesini değerlendirdi (2) - Son Dakika
23:24 ABD'den, İran'daki protestolar nedeniyle bu ülkedeki bazı yetkililere yaptırım - Son Dakika
23:19 Pompalı tüfekle öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika
23:17 Balıkesir nazan can, öldürülmeseydi aliağa'ya gidecekti - Son Dakika
23:17 Antalya yayladaki başıboş eşeği kurtarıp, barınağa teslim ettiler - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 23:25:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kağızman'da kick boks kursu ilgi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]