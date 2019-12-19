Kağızman'da kick boks kursu ilgi görüyor - Son Dakika

Kağızman Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kick boks kursu ilgi görüyor.
Kağızman Spor Salonu'nda savunma sporları bölümündeki sporcular, antrenörler Ferman Büyükdağ, Mehmet Büyükdağ, Aytaç Turan, Hüseyin Özsçelik ve Burhan Kocabey'in nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor.
Sporcular, Kağızman Kaymakamı İshak Çınar, Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Kafkas Üniversitesi Genel Sekreteri Alparslan Yüce, kurum amirleri ve ailelere gösteri sundu.
Kağızman Kaymakamı Çınar ve Başkan Yıldız, başarılı sporculara ödül takdim etti.