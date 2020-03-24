Kağızman'da koronavirüs önlemleri kapsamında meydandaki banklar kaldırıldı - Son Dakika

Kars'ın Kağızman ilçesinde belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında meydanlardaki bankları kaldırdı.

İstiklal Medyanı'nda özellikle yaşlıların kullandığı bazı banklar belediye ekiplerince kaldırarak salgına karşı önlem alındı.

Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Vatandaşlara evde kalmaları uyarısında bulunan Yıldız, şöyle konuştu:

"Halkımızın sıklıkla kullandığı iş yerinin önünde ve kaldırımlara konulan her türlü teşhir ürünleri iş yeri sahiplerince toplattırıldı. Cadde ve sokak kaldırımları iş yerleri ile beraber dezenfekte ve temizlik çalışmaları yapıldı ve bu salgın süresince devam edecektir. Ayrıca zabıta personelimizce de iş yerlerini mal ve malzeme satışları esnasında dezenfekte kurallarına uyup uymadıkları sürekli denetlenmektedir. Belediyemiz tarafından yeni alınan arazöz ile ilçe merkezimiz ve mahalle yollarının dezenfekte edilmesine başlamıştır."