Kağızman'da Kovid-19 denetimi! - Son Dakika

Kağızman'da Korona virüs (Kovid-19) tedbirler kapsamında denetleme yapıldı.

Kars'ın Kağızman İlçesi'nde Kaymakam İshak Çınar Başkanlığı'nda Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor. Kaymakam Çınar, ilçede bulunan işyerlerini gezdi, iş yeri sahiplerine Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler hakkında bilgi verdi. Esnaftan sosyal mesafe, hijyen ve temizlik kurallarına uymalarını istedi.

"Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" genelgesi doğrultusunda Kağızman'da gerçekleştirilen denetimlerde esnaflar tek tek bilgilendirildi. Kaymakam Çınar, salgınla mücadelede alınan tedbirlere uyulmasıyla birlikte başarılı olunacağını kaydetti.

Kağızman'da korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS