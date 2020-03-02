Kağızman'da köy çocuklarına kırtasiye yardımı - Son Dakika
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Kağızman'da köy çocuklarına kırtasiye yardımı

6 saat önce

Kağızman Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı tarafından Taşbilek,Yukarı ve Aşağı Camuşlu Köyü İlkokulu öğrencilerine kırtasiye yardımında bulunuldu.

Kağızman'da köy çocuklarına kırtasiye yardımı, System.String[]

Kağızman Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı tarafından Taşbilek,Yukarı ve Aşağı Camuşlu Köyü İlkokulu öğrencilerine kırtasiye yardımında bulunuldu.

Kağızman Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Metin Bora, köy okullarında eğitim gören öğrencilere kırtasiye yardımında bulunduklarını söyledi.

Çocukların geleceğin teminatı olduklarını ve her koşulda desteklenmeleri gerektiğini ifade eden Bora, "Geleceğimizin teminatı olan minik kardeşlerimizin yüzünü güldürebilmek, ailelerinin de yükünü bir nebze hafifletmek maksadıyla kırtasiye yardımında bulunduk. Yarınlarımızın sahibi çocukların eğitimlerini daha iyi şartlarda sürdürebilmeleri için her türlü faaliyeti yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Hediyelerini alan minik çocukların mutlu oldukları gözlendi.

Bora Füzesi, Kağızman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:58 Kaynak: AA
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