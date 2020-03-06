Kağızman'da köy çocuklarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kağızman'da köy çocuklarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü - Son Dakika

Kağızman'da köy çocuklarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü

18 dakika önce

Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyünde öğrenim gören öğrenciler, İdlib'de rejim unsurları tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik hain saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için yürüyüş düzenledi.

Kağızman'da köy çocuklarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü, System.String[]

Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyünde öğrenim gören öğrenciler, İdlib'de rejim unsurları tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik hain saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için yürüyüş düzenledi.

Denizgölü İlk ve Ortaokulunda bir araya gelen öğrenciler, buradan yürüyüşe geçti. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen öğrencilere bazı köylüler de eşlik etti.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez", sloganları atarak köyü gezen öğrenciler, daha sonra okula gelerek İstiklal Marşı'nı okudu.

Yürüyüşü tamamlayan öğrenciler, daha sonra klip çekere askerlere selam gönderdi.

Bahar Kalkanı Harekatı, Kağızman, İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ateşkes anlaşmasının ardından Rusya'dan ilk açıklama: Bölgede durum sakin
Son dakika: Türkiye'nin göçmen politikası AB'yi harekete geçirdi: Daha fazla para vereceğiz Son Dakika: Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 142 bin 175'e yükseldi Son dakika: Erdoğan'dan Rusya dönüşü ilk açıklama: Burada amacımız ateşkesi sağlamaktı, bunu sağladık

Son Dakika Haberleri
13:43 Alp Navruz: Dizimizin reytingleri çok iyi
13:43 Demet Akalın'ın alışveriş stili dikkat çekti
13:43 Muhterem Nur'dan üzücü haber
13:05 Can Yaman'ın hiç mi suçu yok!
13:05 Adana'da dizi oyuncusu Deniz Bezek'in öldüğü hemzemin geçitteki kazayla ilgili davada karar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 14:30:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kağızman'da köy çocuklarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]