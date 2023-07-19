Kağızman'da kurt dehşeti: 190 koyun telef oldu - Son Dakika
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Kağızman'da kurt dehşeti: 190 koyun telef oldu

19.07.2023 09:08

Kağızman'da ağıla giren kurtlar 190 koyunu telef etti. Köylülerin gözyaşları arasında yükselen Kürtçe ağıtlar yürekleri dağladı.

Kağızman'da kurt dehşeti: 190 koyun telef olduKöylülerin ağıtları yürekleri dağladı
KARS - Kağızman'da kurt dehşeti, ağıla giren kurtlar 190 koyunu telef etti. Koyunlarının telef olduğunu gören köylülerin, Kürtçe ağıtları yürekleri dağladı. Kağızman'a bağlı Yukarı Karagüney köyünde 3 kişiye ait ağıldaki koyun sürüsüne gece saatlerinde kurtlar girdi. Ağıldaki koyunlara saldıran kurtlar 190 koyunu telef ederken, çok sayıda koyunda yaralandı.Sabah erken saatlerde ağıldaki hayvanlarını çıkarmak için bölgeye gelen köylüler, gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdı.Hayvanlarının telef olduğunu gören köylüler gözyaşlarını boğulurken, yükselen Kürtçe ağıtlar ise yürekleri yaktı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: İHA
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Kağızman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağızman'da kurt dehşeti: 190 koyun telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kağızman'da kurt dehşeti: 190 koyun telef oldu - Son Dakika
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