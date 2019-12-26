Kağızman'da kurutulmuş meyveler tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kağızman'da kurutulmuş meyveler tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika

Kağızman'da kurutulmuş meyveler tezgahlarda yerini aldı

6 saat önce

Kars'ın Kağızman ilçesinde kurutulan meyvelerin tezgahlarda satılmasına başlandı.

Kağızman'da kurutulmuş meyveler tezgahlarda yerini aldı, System.String[]

Kars'ın Kağızman ilçesinde kurutulan meyvelerin tezgahlarda satılmasına başlandı.

Tescilli uzun elma ile dut, ceviz, aşma, kuşburnu gibi meyvelerin yetiştiği ilçede kurutulan bu ürünler ilgi görüyor.

Şahindere Mahallesi'ndeki Kars durağındaki iş yerlerinde, ceviz ve armuttan yapılan basmacık, ballı cevizli köme, elma, armut, dut, vişne, kayısı, ceviz, iğde, aşma, kuşburnu pestil ve bir çok ürünün satıldığı tezgahlarda renkli görüntüler oluştu.

Kuru meyve satıcısı Kadir Karaşal, vatandaşların yazın kuruttukları ürünlere ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Özellikle armut ve cevizle yapılan basmacık, ballı cevizli köme, elma, armut kayısı gibi meyvelerinin kurutulmuşlarını satıyoruz. Kış mevsiminde vatandaşlar kurutulmuş meyveye rağbet gösteriyor. Her yıl yaz mevsiminde satın aldığımız kuru meyveleri kış mevsiminde satıyoruz." dedi.

Kağızman, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:24 Kaynak: AA
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