Kağızman'da madde bağımlılığı anlatıldı - Son Dakika
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Kağızman'da madde bağımlılığı anlatıldı

18.05.2022 15:49
Kağızman'da madde bağımlılığı anlatıldı

Kağızman'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi çerçevesinde madde bağımlılığı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kağızman'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi çerçevesinde madde bağımlılığı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarını aralıksız devam ediyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kağızman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Salonu'nda eğitim toplantısı düzenlendi.

Eğitim toplantısında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk-ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri masaya yatırıldı.

Anne adaylarının bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması, anneler aracılığıyla, uyuşturucu kullanımının erken tespiti ve bağımlılık sarmalına yakalanmadan çocuğa müdahale edilmesi konularında bilgi verildi.

Ayrıca proje ile annelerin narkotik maddelerin ve etkilerinin tanınması, mücadele yöntemlerinin bilinmesine yönelik eğitimler verildi. Katılımcıların soruları cevaplandırıldı. Yoğun ilgi gören toplantı da Narkotik ekipleri bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştı.

Toplantıya, Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Suat Güner ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Anayurt'ta katılım sağlandı. - KARS

Kağızman'da madde bağımlılığı anlatıldı
Kağızman'da madde bağımlılığı anlatıldı
Kağızman'da madde bağımlılığı anlatıldı
Kağızman'da madde bağımlılığı anlatıldı

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Narkotik, Kağızman, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağızman'da madde bağımlılığı anlatıldı - Son Dakika


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