Üye Girişi
Kağızman'da marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi yapıldı - Son Dakika

Kağızman'da marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi yapıldı

01.01.2022 13:01
Kağızman'da marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi yapıldı

Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız ve zabıta ekipleri, ilçede zincir marketler ve gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik fahiş fiyat denetimi yaptı.

Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız ve zabıta ekipleri, ilçede zincir marketler ve gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik fahiş fiyat denetimi yaptı.

Ekipler, denetimde ürünlerin gramaj, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yaptı.

Belediye Başkanı Yıldız, mevzuata aykırı hareket eden iş yerleri ile ilgili gerekli tutanakların tutulduğunu belirterek, "Yaptığımız denetimlerde, özellikle zincir marketlerin haksız fiyat uygulamaları ortaya koyduğu görülmektedir. Yerel marketlerin fiyatlarıyla kıyas yapıldığında, yerel marketlerin daha küçük hacimlere sahip olmasına rağmen zincir marketlere göre uygun fiyat politikaları uyguladığını gördük. Bu vesileyle hemşerilerimizin şahit oldukları, olacakları tüm kusur ve haksız uygulamaları ilgili birimlerimize iletmelerini istiyorum. Bu konuda belediyemizin konunun takipçisi olduğunu bilmelerini istiyorum." dedi.

YORUMLAR
500

Nevzat Yıldız, Bekir Yıldız, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kağızman'da marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi yapıldı - Son Dakika


Taksimetreler güncellendi! İşte yeni zamlı tarifeler Taksimetreler güncellendi! İşte yeni zamlı tarifeler         
12:56
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti         
10:06
120 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı! İşte Türkiye'nin en şanlı ilçesi 120 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı! İşte Türkiye'nin en şanlı ilçesi         
09:58
İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi         
08:25
Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti! Yumruk yiyen genç, savrulduğu yerden kalkamadı Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti! Yumruk yiyen genç, savrulduğu yerden kalkamadı         
03:58
Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi         
00:36
İstanbul'da köprü ve tünel ücretleri belli oldu! Köprülerde artık iki yönlü ücretlendirme yapılacak İstanbul'da köprü ve tünel ücretleri belli oldu! Köprülerde artık iki yönlü ücretlendirme yapılacak         
22:59
Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı         
20:11
Karı koca zannedilen Bulgar turistler yaptıkları alışveriş sonrası sahte dolarla ödeme yaptı Karı koca zannedilen Bulgar turistler yaptıkları alışveriş sonrası sahte dolarla ödeme yaptı         
18:17
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı         
15:41
Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada         
15:39
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500         
15:37
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti         
14:37
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26

Son Dakika Haberleri
12:55 Taksimetreler güncellendi! İşte yeni zamlı tarifeler
12:42 Hesapları boşaltan bankacı Funda, 745 kez sorgulama yapınca yakalandı
12:38 Aşı olmak için beklemesi söylenince çok sinirlendi! Doktora saldırı anları kamerada
12:13 50 liralık bileklik alıp 1 milyon liralık alyans çaldılar! O anlar saniye saniye kamerada
12:10 Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi
12:08 MSB "Ansızın vurmaya devam" sözleriyle son operasyon görüntülerini yayınladı! 4 terörist böyle öldürüldü
12:07 Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi hayatını kaybetti
12:06 İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı
10:14 O Ses Türkiye'den Gökçe Bahadır geçti! Sesinden çok derin yırtmacı konuşuldu
01:33 Dindar seçmenin tercihinde büyük değişiklik: Yüzde 10 fikir ayrılığında
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 13:07:14. #1.13#
SON DAKİKA: Kağızman'da marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement