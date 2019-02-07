Kağızman'da Öğrenci Servisi Kaza Yaptı: 3'ü Ağır 17 Yaralı
8 dakika önce
Kağızman'da öğrenci servisi kaza yaptı: 3'ü ağır 17 yaralı KARS - Kars'ın Kağızman ilçesinde öğrenci servisi kaza yaptı.
Kağızman'da öğrenci servisi kaza yaptı: 3'ü ağır 17 yaralı
KARS - Kars'ın Kağızman ilçesinde öğrenci servisi kaza yaptı. Kazada 17 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kağızman ilçesine bağlı Akdam köyünden taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan servis otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 17 öğrenci yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılırken durumu ağır olan 3 öğrenci Kars'a sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:07 Kaynak: İHA
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