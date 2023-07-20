Kağızman'da Oyun Hamuruyla Bomba Süsü Verilen Cisim Polisi Harekete Geçirdi - Son Dakika
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Kağızman'da Oyun Hamuruyla Bomba Süsü Verilen Cisim Polisi Harekete Geçirdi

20.07.2023 17:22

Kağızman ilçesinde bir aracın altına oyun hamuruyla yerleştirilerek bomba süsü verilen cisim, polis ekiplerini harekete geçirdi. Bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan cismin ardından, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Kağızman'da bir acın altına oyun hamuruyla yerleştirilerek bomba süsü verilen cisim polisi harekete geçirdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları araç altındaki cismi fünye ile patlattı.

Olay, Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana geldi. Aracını oto yıkmaya getiren 1 kişi, aracı bırakarak oto yıkamadan ayrıldı. Aracın altında üzeri kablolu cismi gören oto yıkamacı durumu polise bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bomba ihtimaline karşı bölge araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bölgeye Kars'tan bomba imha uzmanları çağrıldı.

Olay yerine gelen bomba uzmanı özel kıyafetini giyerek araca yaklaştı. Sinyal kesici özel kıyafetini giyerek yanında bulunan elektronik sinyalleri bloke etmek ve kesmek için tasarlanmış jammer sinyal kesici ile araca yaklaştı. Araca fünye bağlayan bomba uzmanı daha sonra araçtaki düzeneği fünye ile kontrollü olarak patlattı.

Yapılan incelemenin ardından polis, cisme oyun hamuru yerleştirilip kablolarla bomba süsü verilen düzeneği yerleştiren kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı. - KARS

Kaynak: İHA
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