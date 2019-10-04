Son Dakika Haberleri: Kağızman'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
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Kağızman'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

1 saat önce

Kağızman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında muhtarların da olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Kağızman'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

Kağızman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında muhtarların da olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince aynı anda eş zamanlı olarak çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si muhtar 7 kişi gözaltına alınarak Kars İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Kars İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(Işık Çapanoğlu/İHA)

Kağızman, Kars, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:40 Kaynak: İHA
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