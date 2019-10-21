Son Dakika Haberleri: Kağızman'da PKK'lı teröristlerden hain pusu: 6 asker, 3 korucu yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kağızman'da PKK'lı teröristlerden hain pusu: 6 asker, 3 korucu yaralı

Kağızman'da PKK'lı teröristlerden hain pusu: 6 asker, 3 korucu yaralı

17 dakika önce

Kağızman'da PKK'lı teröristlerden hain pusu: 6 asker, 3 korucu yaralıKARS - Kars'ın Kağızman ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 6 asker ve 3 korucu yaralandı.

Kağızman'da PKK'lı teröristlerden hain pusu: 6 asker, 3 korucu yaralı

KARS - Kars'ın Kağızman ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 6 asker ve 3 korucu yaralandı.

Kağızman'a bağlı Sesveren köyünde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yolan döşenen EYP patlatıldı. Patlamada 6 asker ve 3 korucu yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Güvenlik güçleri bölge de yoğun güvenlik önlemleri alırken, olay yerine çok sayıda komando sevk edildi.

Kağızman'da PKK'lı teröristlerden hain pusu: 6 asker, 3 korucu yaralı

Kağızman, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:58 Kaynak: İHA
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