Kağızman'da PKK'lı teröristlerden hain pusu: 6 asker, 3 korucu yaralı
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Kağızman'da PKK'lı teröristlerden hain pusu: 6 asker, 3 korucu yaralıKARS - Kars'ın Kağızman ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 6 asker ve 3 korucu yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:09 Kaynak: İHA
Kağızman'da PKK'lı teröristlerden hain pusu: 6 asker, 3 korucu yaralı
KARS - Kars'ın Kağızman ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 6 asker ve 3 korucu yaralandı.
Kağızman'a bağlı Sesveren köyünde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yolan döşenen EYP patlatıldı. Patlamada 6 asker ve 3 korucu yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Güvenlik güçleri bölge de yoğun güvenlik önlemleri alırken, olay yerine çok sayıda komando sevk edildi.
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