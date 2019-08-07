Son Dakika Haberleri: Kağızman'da PKK'ya ait 8 barınak imha edildi
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Kağızman'da PKK'ya ait 8 barınak imha edildi

1 saat önce

Kağızman'da PKK'ya ait 8 barınak imha edildi.

Kağızman'da PKK'ya ait 8 barınak imha edildi, System.String[]
Kağızman'da PKK'ya ait 8 barınak imha edildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Körpınar köyü bölgesinde yapılan arama tarama çalışmalarında PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 barınak tespit edildi.

Jandarma ekiplerince 8 farklı noktada tespit edilen barınaklarda yapılan aramada çok sayıda EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. El geçirilen malzemeler daha sonra barınaklarla birlikte imha edildi. - KARS
Kağızman, Jandarma, Kars, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:51 Kaynak: İHA
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