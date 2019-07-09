Son Dakika Haberleri: Kağızman'da PKK'ya darbe
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Kağızman'da PKK'ya darbe

3 dakika önce

Kağızman'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 sığınak bulundu.

Kağızman'da PKK'ya darbe, System.String[]
Kağızman'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 sığınak bulundu.

Kars İl Jandarma Komutanlığınca Kağızman İlçesi Çemçe Bölgesinde topçu ateş desteği ve hava hücum harekatı ile operasyon icra edildi. Operasyonda BTÖ mensuplarınca geçmiş dönemde kullanılmış ve terk edilmiş olan 4 gömü noktası ile 10 barınak/sığınak bulunurken barınakların içerisinde yapılan aramada 9 adet büyük/küçük tüp, 11 adet küçük pil, 45 santimetre uzunluğunda kablo, 1 adet motosiklet aküsü, 100 kilo un, 50 kilo şeker, BTÖ mensuplarına ait giyim malzemeleri ile mutfak ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edildi. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:52 Kaynak: İHA
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