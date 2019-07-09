Kağızman'da PKK'ya darbe
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Kağızman'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 sığınak bulundu.
Kağızman'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 sığınak bulundu. Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:52 Kaynak: İHA
Kars İl Jandarma Komutanlığınca Kağızman İlçesi Çemçe Bölgesinde topçu ateş desteği ve hava hücum harekatı ile operasyon icra edildi. Operasyonda BTÖ mensuplarınca geçmiş dönemde kullanılmış ve terk edilmiş olan 4 gömü noktası ile 10 barınak/sığınak bulunurken barınakların içerisinde yapılan aramada 9 adet büyük/küçük tüp, 11 adet küçük pil, 45 santimetre uzunluğunda kablo, 1 adet motosiklet aküsü, 100 kilo un, 50 kilo şeker, BTÖ mensuplarına ait giyim malzemeleri ile mutfak ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edildi. - KARS
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