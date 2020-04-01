Kağızman'da polis vatandaşları anonslarla uyarıyor - Son Dakika

Kars'ın Kağızman ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında polis ekipleri vatandaşları anonsla "zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, sokağa çıkan vatandaşları anonslarla ikaz etti.

Polis ekipleri mahalle ve sokakları gezerek, "Değerli vatandaşlarımız evlerinizde kalmanız sizin ve sevdiklerinizin sağlığı açısından önemlidir. Bu nedenle zorunlu haller dışında dışarı çıkmamanızı sizden önemle rica ediyoruz" anonsu yaptı.

Şahindere Mahallesi İstiklal Alanı'ndaki banka önünde sıra bekleyen vatandaşları uyaran polis ekipleri, sosyal mesafenin önemini de anlattı.