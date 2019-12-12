Kağızman'da sahte parayla hayvan alanlar yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kağızman'da sahte parayla hayvan alanlar yakalandı - Son Dakika

Kağızman'da sahte parayla hayvan alanlar yakalandı

6 saat önce

Kağızman'da köylüden aldıkları hayvanların karşılığında sahte para veren 2 kişi, hayvan sahibinin paraların sahte olduğunu anlamasıyla kısa sürede yakalandı.

Kağızman'da sahte parayla hayvan alanlar yakalandı, System.String[]

Kağızman'da köylüden aldıkları hayvanların karşılığında sahte para veren 2 kişi, hayvan sahibinin paraların sahte olduğunu anlamasıyla kısa sürede yakalandı.


Kars'ın Kağızman ilçesi'ne bağlı Ortaköy Köyde 1 kişiye ait 9 büyükbaş hayvanı 34 bin 600 TL karşılığında satın alan şüpheli 2 kişi, bölgeden ayrıldıktan sonra hayvan sahibi almış olduğu paraların sahte olduğunu fark etti. Bunun üzerine hemen 156 Jandarma İhbar Hattı arayan köylü durumu anlatarak şikayetçi oldu.


Köylünün olayı bildirmesinin ardından Kars Valiliği kontrolünde İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan titiz planlama, çalışma ve takip sonucunda şüpheli 2 kişi araçla kaçmaya çalıştıkları esnada yanlarındaki bir miktar sahte para ile birlikte kıs kıvrak yakalandı.


Jandarma ekiplerince şüphelilerin üzerinde ve hayvan sahibine verdikleri toplam değeri 39 bin 750 TL sahte olduğu değerlendirilen 200, 100 ve 50 TL'lik banknotlar halinde para ele geçirilirken, şüpheliler ise gözaltına alındı.


Sahte paralara el koyan jandarma, sahte para ile alınan hayvanları ise Selim İlçesi Oluklu Köyü'nde bir kişiye ait ahırda ele geçirilerek sahibine teslim etti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kars Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KARS

Jandarma, Kağızman, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sigara tiryakilerini üzecek iddia: 5 Ocak'ta büyük zam gelecek
Bebeğini düşürmesi için gasp süsü verilerek dövülen anne: Evliliğe zorlamadım Yeni başladığı motosikletli kurye işi sonu oldu Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 ölü

Son Dakika Haberleri
21:31 'Ermeni Soykırımı tasarısı' ABD Senatosu'nda kabul edildi - Son Dakika Haber
21:30 Gaziantep'te "Altın Baklava Film Akademisi Gala ve Ödül Töreni" - Son Dakika Haber
21:26 Didim'de ev yangını korkuttu - Son Dakika Haber
21:21 Son dakika: ABD Senato'su sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etti - Son Dakika Haber
21:17 Fransa, İtalya ve Rum Kesimi Doğu Akdeniz'de askeri tatbikat başlattı - Son Dakika Haber
20:54 Ünlü gazetecinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan isimler arasında bir doktor ve bir rock solisti var - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 21:39:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kağızman'da sahte parayla hayvan alanlar yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]