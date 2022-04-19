Kağızman'da satranç turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Türkiye Satranç Federasyonu Kağızman İlçe Temsilciliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında turnuva düzenledi.

İlçe Gençlik Merkezinde düzenlenen satranç turnuvasına 186 sporcu katıldı. Dört ayrı kategoride mücadele eden sporculardan dereceye girenler ödüllendirildi.

Ödül törenine katılan Kaymakam Hamza Türker, dereceye girenleri tebrik ederek, "Satranç turnuvasına kendine özgüveni tam, yetenekli kişiler katılabilir. Turnuvaya katılma cesareti gösteren 186 sporcumuzu kutluyorum. Buradaki 186 sporcu kendileri gibi satranç oynayan insanları tanıdılar. Bu nedenle önümüzdeki yarışmalara daha iyi çalışarak hazırlanacaklar." dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu İlçe Temsilcisi Fesih Altay da çocukları günümüz teknolojisinin zararlarından korumak, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve akademik başarılarını arttırmak için turnuvalar düzenlediklerini anlattı.

Ödül törenine Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Halil Uludağ, İlçe Jandarma Karakol Komutan Cumali Arduç, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Alaaddin Karagöl ve bazı ilçe protokolü katıldı.