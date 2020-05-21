Kağızman'da Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi anısına lokma dağıtıldı - Son Dakika

Kağızman'da Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi anısına lokma dağıtıldı

Kağızman'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin silah arkadaşları, Çiftçi'nin anısına vatandaşlara lokma dağıttı.

Kağızman'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin silah arkadaşları, Çiftçi'nin anısına vatandaşlara lokma dağıttı.

Kağızman Çemçe bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyona gönüllü olarak bir timle katılan ve şehit olan Kağızman Jandarma Komando Taburuna bağlı 2. Jandarma Komando Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin silah arkadaşları İstiklal Alanı'nda kurulan stantta şehitler için dua okudu, lokma dağıttı.

"Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Ruhu Şad Olsun" yazılı pankart asan şehit Yüzbaşının silah arkadaşları vatandaşlara iftarlık lokma ikramında bulundu. - KARS

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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