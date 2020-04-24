Kağızman'da sel suları ekili tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika

Kars'ın Kağızman ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle oluşan sel ekili alanlara zarar verdi.

Kozlu köyünde sağanak nedeniyle oluşan sel, tarım arazilerini su altında kalmasına neden oldu. Köyde yaklaşık 100 dekar ekili alan sel sularıyla doldu.

Köylülerden Gürsel Çil, ilçede dünden bu yana sağanağın etkili olduğunu ifade ederek, "Yağmurun oluşturduğu sel suları köyümüzdeki ekili arazilerimize zarar verdi. Buralarda köyler ve arazilerimiz birbirine çok yakın. Ciddi mal kayıplarımız var, can kaybının olmaması tek tesellimiz." dedi.