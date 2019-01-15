Kağızman'da Sis
54 dakika önce
Kars'ın Kağızman ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
Kars
'ın Kağızman
ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde yerini sise bıraktı. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken sürücüler zor anlar yaşadı.
Köylerden ilçe merkezine öğrenci taşıması yapan servis araçları sis lambalarını yakarak trafikte güçlükle ilerleyebildi.
İlçedeki sis etkisini sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:17 Kaynak: AA
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