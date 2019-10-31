Son Dakika Haberleri: Kağızman'da taşlı, sopalı meydan kavgası kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Kağızman'da taşlı, sopalı meydan kavgası kamerada

Kağızman'da taşlı, sopalı meydan kavgası kamerada

6 saat önce

Kağızman'da taşlı, sopalı meydan kavgası kamerada İki köyün sopalı kavgasında 11 kişi yaralandı Kavga anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildiKARS - Kağızman'da hastane önünde 2 köyün fertleri arasında çıkan tekme, tokat ve sopalı kavgada 11 kişi yaralandı.

Kağızman'da taşlı, sopalı meydan kavgası kamerada

İki köyün sopalı kavgasında 11 kişi yaralandı

Kavga anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi

KARS - Kağızman'da hastane önünde 2 köyün fertleri arasında çıkan tekme, tokat ve sopalı kavgada 11 kişi yaralandı.

Kağızman'a bağlı Böcüklü ve Şaban köyünün çobanlarının çıkarmış olduğu kavgaya köylüler de karıştı. Köyde başlayan kavgada 4 kişi yaralanırken, yaralılar Kağızman Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastane önünde tekrar başlayan kavga da taraflar bir birlerine sopalarla saldırdı. Kava anları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla ana be an kaydedildi.

Bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri kavgayı ayırmak için biber gazı kullandı. 11 kişinin yaralandığını kavgayı vatandaşlar korku içerisinde izledi.

Kağızman'da taşlı, sopalı meydan kavgası kamerada

Kağızman, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:15 Kaynak: İHA
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