Kağızman'da terör operasyonu - Son Dakika

Kağızman'da 'Yıldırım-3 Operasyonu' kapsamında düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, Kağızman ilçesi Dibekkaya Köyü Yumaklar Deresi bölgesinde yakın hava desteği ve SİHA ile icra edilen operasyonda; 1'i Turuncu, 2'si Gri kategoride arandığı tespit edilen toplam 5 terörist 3'ü erkek 2'si kadın silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilirken, bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.

Güvenlik güçlerince BTÖ mensuplarının üzerinde ve operasyon bölgesinde tespit edilen yaşam alanları içerisinde yapılan aramada, 3 adet M-16 Piyade Tüfeği, 1 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 9 adet El Bombası, 10 adet M-16 P.Tf. Şarjörü, 1 adet Termal Kamera,1 adet Gündüz Görüş Dürbünü,1 adet Yaesu Büyük Telsiz sabit kullanılabiliyor, 1 adet Yaesu El Telsizi ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bölücü Terör Örgütü ile mücadele son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir" denildi. - KARS