Tırın altında ezilen ilkokul öğrencilerinden 1'i yaşamını yitirirken, diğeri ağır yaralandı - Son Dakika
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Tırın altında ezilen ilkokul öğrencilerinden 1'i yaşamını yitirirken, diğeri ağır yaralandı

27.04.2023 14:37

Kars'ın Kağızman ilçesinde tır altında kalarak ezilen 2 öğrenciden 1'i feci şekilde yaşamını yitirirken, diğer öğrenci ise ağır şekilde yaralandı. Kazayı duyar duymaz hastanenin yolunu tutan çocukların ailesi sinir krizi geçirdi.

Kaza, Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana geldi. Kağızman Dr. Mustafa Yalçın İlkokulu'nda öğlen tatilinde evlerine gitmek için yola çıkan öğrencilerden 2'si Hasan Araca Caddesi'nden geçmekte olan tırın altında kaldı. Çocukların tır altında kaldığını gören vatandaşlar, tırı durdurdu. Vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

1 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, tırın altında kalan 1'inci sınıf öğrencisi N.Y. feci şekilde hayatını kaybetti. 3'ncü sınıf öğrencisi S.T. ise sağlık ekiplerince ilk tedavisi olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulansa alınan çocuk Kağızman Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kağızman'da feci kaza: Tırın altında kalan öğrencilerden biri hayatını kaybetti, diğerinin durumu ağır

AİLELER SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan kazayı duyan çocukların aileleri hastaneye akın etti, gözyaşlarının sele döndüğü hastanede, çocukların yakınları sinir krizleri geçirdi. Kazaya karışan tır sürücüsünün ise kaza sonra olay yerinden kaçtığı ileri sürüldü. Kaza ile ilgili tahkikat başlatılırken, vatandaşlar cadde üzerinde gerekli önemlerin alınmasını istedi.

Kağızman'da feci kaza: Tırın altında kalan öğrencilerden biri hayatını kaybetti, diğerinin durumu ağır
Kağızman'da feci kaza: Tırın altında kalan öğrencilerden biri hayatını kaybetti, diğerinin durumu ağır
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Beşiktaş 1903: Allah sabır versin Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
  • Tuncay Öter: Allah rahmet eylesin ailelere sabırlar diliyorum. Biraz daha dikkat edelim cocuklarımıza eğitimi ailede vermeye başlayalım. Sonra ağlamak yerine gülelim! Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Kağızman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tırın altında ezilen ilkokul öğrencilerinden 1'i yaşamını yitirirken, diğeri ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tırın altında ezilen ilkokul öğrencilerinden 1'i yaşamını yitirirken, diğeri ağır yaralandı - Son Dakika
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