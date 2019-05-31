Kağızman'da toprağa gömülü EYP düzeneği bulundu
1 saat önce
Kağızman'da güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda, PKK'lı teröristlerce toprağa gömülü EYP bulundu.
Kağızman
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:47 Kaynak: İHA
'da güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda, PKK
'lı teröristlerce toprağa gömülü EYP bulundu. Kars
İl Jandarma
Komutanlığınca yürütülen terörle mücadele harekatı kapsamında Kağızman ilçesi Çemçe kırsalında icra edilen operasyonel faaliyette toprağa gömülü vaziyette EYP düzeneği ele geçirildi. Ele geçirilen EYP düzeneği adli makamların talimatıyla jandarma bomba imha uzmanı tarafından olay yerinde güvenli bir şekilde patlatılarak imha edildi. - KARS
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