Son Dakika Haberleri: Kağızman'da toprağa gömülü EYP düzeneği bulundu
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Kağızman'da toprağa gömülü EYP düzeneği bulundu

1 saat önce

Kağızman'da güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda, PKK'lı teröristlerce toprağa gömülü EYP bulundu.

Kağızman'da toprağa gömülü EYP düzeneği bulundu, System.String[]
Kağızman'da güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda, PKK'lı teröristlerce toprağa gömülü EYP bulundu.

Kars İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen terörle mücadele harekatı kapsamında Kağızman ilçesi Çemçe kırsalında icra edilen operasyonel faaliyette toprağa gömülü vaziyette EYP düzeneği ele geçirildi. Ele geçirilen EYP düzeneği adli makamların talimatıyla jandarma bomba imha uzmanı tarafından olay yerinde güvenli bir şekilde patlatılarak imha edildi. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:47 Kaynak: İHA
Jandarma, Kars, PKK, Kağızman, 3. Sayfa
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