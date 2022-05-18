Kağızman'da TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika
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Kağızman'da TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

18.05.2022 14:52
Kağızman'da TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Kars'ın Kağızman ilçesindeki Avcı Mahmut Ortaokulunda TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Kars'ın Kağızman ilçesindeki Avcı Mahmut Ortaokulunda TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan, öğretmenlerinin de rehberlik ettiği fuar açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Suat Güner, kurum ve okul müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Fuarın açılışında konuşan Avcı Mahmut Ortaokulu Müdürü Sinan Çil, bilim fuarlarının öğrenmeye meraklı, istekli ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından olduğunu söyledi.

Bilim fuarlarının genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işlevini fark etmelerini amaçladığını aktaran Çil, "Bu amaç doğrultusunda fuarımız araştırma alanında 6 proje, tasarım alanında 13 proje, inceleme alanında 6 proje olmak üzere toplam 25 projeyi 50 öğrenci ve 10 danışman öğretmen rehberliğinde ortaya koymuştur. Özverisi ile bugün bu şenliği yapmamızı sağlayan öğrenci ve öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Bu fuarda çeşitli çalışmalar sergileyen yavrularımız yarınların bilim insanları olacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından davetliler öğrencilerin projelerini inceledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kağızman'da TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kağızman'da TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika
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