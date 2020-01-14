Kağızman'da üniversite öğrencileri muaythai şampiyonasına hazırlanıyor - Son Dakika

Kafkas Üniversitesi Kağızman Meslek Yüksekokulu muaythai ekibi, Türkiye Üniversiteliler Spor Federasyonu ve Türkiye Muaythai Federasyonu işbirliği ile düzenlenecek "Türkiye Üniversitelerarası Muaythai Şampiyonası"na hazırlıklarını sürdürüyor.

Takım antrenörü Ferman Büyükdağ, yaptığı açıklamada, şampiyonada en iyi sonuçları elde etmek için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Çalışmaların takım ruhu ve özveri içinde gerçekleştiğini ifade eden Büyükdağ, "Allah'ın izniyle yaptığımız çalışmalar sonucu Kars'ı en iyi şekilde temsil ederek madalyayla döneceğiz." dedi.

Kağızman Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yunus Zengin de sporcuların Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelecek sporcularla karşılaşacaklarını belirterek, "Disiplin ve anatomi iradesini kendine hedef alan, vücut direnci ve savunma spor dalında aylardır eğitim alan öğrencilerimiz, her sene ülkemiz üniversitelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen bu organizasyonda mücadele edecekler. İnanıyorum ki sporcularımız istedikleri hedefe ulaşarak ilimiz ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil edecek." ifadelerini kullandı.