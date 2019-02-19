Son Dakika Haberleri: Kağızman'da Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı

Kağızman'da Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı

34 dakika önce

Kars'ın Kağızman ilçesinde uyuşturucuyla mücadele toplantısı düzenlendi.

Kağızman'da Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı, System.String[]
Kars'ın Kağızman ilçesinde uyuşturucuyla mücadele toplantısı düzenlendi.

Kağızman Kaymakamı Ercan Öter başkanlığında Halk Eğitim Merkezinde yapılan toplantıda, İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili sunum yaptı.

Polis memuru Tunahan Kurt, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'de uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi için gösterilen çabaların tümünü Kağızman'da da gösterdiklerini söyledi.

Kurt, kararlılıkla sürdürdükleri mücadele sonucunda ilçede uyuşturucu kullanımının azaldığını ifade ederek, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına ilçe emniyet teşkilatı olarak hiç taviz vermeyeceklerini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:07 Kaynak: AA

Kars, Kağızman, Güncel
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