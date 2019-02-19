Kağızman'da Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı
34 dakika önce
Kars'ın Kağızman ilçesinde uyuşturucuyla mücadele toplantısı düzenlendi.
Kars
'ın Kağızman
ilçesinde uyuşturucuyla mücadele toplantısı düzenlendi.
Kağızman Kaymakamı Ercan Öter başkanlığında Halk Eğitim Merkezinde yapılan toplantıda, İlçe Emniyet Müdürlüğü
personelleri uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili sunum yaptı.
Polis memuru Tunahan Kurt, programda yaptığı konuşmada, Türkiye
'de uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi için gösterilen çabaların tümünü Kağızman'da da gösterdiklerini söyledi.
Kurt, kararlılıkla sürdürdükleri mücadele sonucunda ilçede uyuşturucu kullanımının azaldığını ifade ederek, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına ilçe emniyet teşkilatı olarak hiç taviz vermeyeceklerini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:07 Kaynak: AA
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