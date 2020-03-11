Kağızman'da uzun elmanın fidan satışları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kağızman'da uzun elmanın fidan satışları başladı - Son Dakika

Kağızman'da uzun elmanın fidan satışları başladı

6 saat önce

Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen uzun elmanın fidan satışları başladı.

Kağızman'da uzun elmanın fidan satışları başladı, System.String[]

Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen uzun elmanın fidan satışları başladı.

Türkiye'de sadece Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen, şekli dolayısıyla "uzun elma" olarak nitelendirilen tescilli elmanın fidanları satışa sunuldu.

Uzun elma fidan yetiştiriciliği yapan Yunus Yurdakul, Devebük köyünde fidanları yetiştirdiğini ifade ederek, "Çiftliğimde bodur aşılı uzun elma fidanları yetiştirmeye başladım. Normal uzun elma ağaçları çok uzun olduğundan hasat mevsiminde elma toplamak zor oluyor. Bizim yetiştirdiğimiz bodur uzun elma ise fidanları fazla uzamıyor, hasat zamanı elmaları toplamak daha kolay oluyor." dedi.

Vatandaşlardan Rufat Arslan da bahçede fidan ekmeye başladıklarını belirterek, "Kağızman ilçemiz doğunun meyve ambarı olarak bilinir. Burada Kağızman uzun elmasının yanı sıra elma, armut, kayısı, badem, ayva, kiraz ve kara erik başta olmak üzere her çeşit meyve fidanlarını alıp dikiyoruz." diye konuştu.

Uzun elmanın fidanları 25-30 liradan, diğer meyve fidanları ise 15-20 liradan satışa sunuluyor.

Kağızman, Türkiye, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı
Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelendi Maske ve dezenfekte malzemesi fiyatında fahiş artış yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat

Son Dakika Haberleri
18:51 ANKARA CHP'li Torun: Kurultayın ertelenmesi konuşulmadı
18:51 VAN Çatak'ta cadde ve sokaklar dezenfekte edildi
18:51 ADIYAMAN Öğrenciler koronavirüse karşı dezenfektan üretti
18:51 Mersin'de 265 personelle deprem tatbikatı
18:51 İZMİR Hamile eşi ve oğlunun katili, cenaze töreninde en öndeymiş

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 18:57:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kağızman'da uzun elmanın fidan satışları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]