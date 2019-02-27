Kağızman'da Yanan Ahırdaki 3 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
53 dakika önce
Kars'ın Kağızman ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 3 büyükbaş hayvan telef oldu.
Kars
'ın Kağızman
ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 3 büyükbaş hayvan telef oldu.
Şahindere Mahallesi Narin Kale
Caddesi'nde yer alan Mehmet Bozyel'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bozyel ailesi ve komşularının müdahalesine rağmen kontrol altına alınamayan yangın söndürülmesi için olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.
Gelen itfaiye görevlilerince kısa sürede söndürülen yangında ahır tamamen yanarak çöktü.
Olayda, ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvan kurtarılamayarak telef oldu. Polis
ekipleri ve itfaiye görevlileri yangının çıkış sebebini araştırıyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:35 Kaynak: AA
Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar
Son Dakika! Rusya ve Suriye Ortak Açıklama Yaparak ABD Askerlerinin Suriye'yi Terk Etmesi Çağrısında Bulundu
Son Dakika! Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit: Af Çıkarılmasına Karşıyım
PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Görevden Alındı