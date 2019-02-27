Son Dakika Haberleri: Kağızman'da Yanan Ahırdaki 3 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Kağızman'da Yanan Ahırdaki 3 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

53 dakika önce

Kars'ın Kağızman ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kağızman'da Yanan Ahırdaki 3 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu, System.String[]
Kars'ın Kağızman ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Şahindere Mahallesi Narin Kale Caddesi'nde yer alan Mehmet Bozyel'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bozyel ailesi ve komşularının müdahalesine rağmen kontrol altına alınamayan yangın söndürülmesi için olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

Gelen itfaiye görevlilerince kısa sürede söndürülen yangında ahır tamamen yanarak çöktü.

Olayda, ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvan kurtarılamayarak telef oldu.

Polis ekipleri ve itfaiye görevlileri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:35 Kaynak: AA

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